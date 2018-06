Im Unionsstreit über die Asylpolitik hat Innenminister Seehofer Kanzlerin Merkel erneut davor gewarnt, ihn mittels ihrer Richtlinienkompetenz aufzuhalten.

Das werde man sich nicht gefallen lassen, bekräftigte er in der "Süddeutschen Zeitung". Damit zu drohen sei gegenüber dem Vorsitzenden des Koalitionspartners CSU höchst ungewöhnlich. Das Kanzleramt habe aus einer Mücke einen Elefanten gemacht. Auch in der Sache legte Seehofer nach. Bei einem symbolischen Akt werde er es nicht belassen. Sollte der EU-Gipfel nächste Woche keine Lösungen bringen, wie Merkel sie anstrebt, will Seehofer seinen Plan umsetzen, und Flüchtlinge, die in anderen EU-Ländern registriert sind, an den Grenzen abweisen lassen.



Laut Grundgesetz bestimmt die Kanzlerin die Richtlinen der Politik. Im Kabinett hat sie daher das letzte Wort.

