Die SPD verlangt angesichts des anhaltenden Streits in der Union über die Asylpolitik die Einberufung des Koalitionsausschusses.

Dieser solle noch vor dem EU-Gipfel Ende Juni zusammenkommen, sagte Parteichefin Nahles in Berlin. Was man in den letzten Tagen und Wochen erlebt habe, schade dem Ansehen der Politik in Deutschland und dem Ansehen Deutschlands in Europa. Innenminister Seehofer will ab dem 1. Juli Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden, an der Grenze zurückweisen lassen, falls es bis dahin keine europäische Lösung gibt. Bundeskanzlerin Merkel warnte Seehofer vor einem Alleingang. Es werde keinen Automatismus ab dem 1. Juli geben, sagte sie in Berlin.



Von der Opposition kam Kritik. Der Unionskonflikt sei lediglich verschoben, meinte FDP-Generalsekretärin Beer. Grünen-Chefin Baerbock sprach von einem unwürdigen Schauspiel. Der AfD-Vorsitzende Meuthen sagte, es sei Zeit für die Kanzlerin, die Vertrauensfrage zu stellen.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.