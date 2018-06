Die Spitzen von CDU und CSU wollen heute auf getrennten Sitzungen über das weitere Vorgehen im Streit über die Flüchtlingspolitik beraten. In Berlin kommen am Vormittag Präsidium und Vorstand der CDU zusammen, in München tagt der CSU-Vorstand. Er will beschließen, dass Asylsuchende, die bereits in anderen EU-Staaten registriert sind, an deutschen Grenzen zurückgewiesen werden.

Bundeskanzlerin Merkel lehnt das nicht grundsätzlich ab, strebt aber Absprachen auf europäischer Ebene an - etwa durch bilaterale Abkommen. Gestern Abend war Merkel mit der engsten Führungsspitze der CDU zu Beratungen zusammengekommen. An dem rund siebenstündigen Treffen nahmen neben Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer die Ministerpräsidenten Bouffier (Hessen), Laschet (Nordrhein-Westfalen) und Günther (Schleswig-Holstein) teil. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.



Wie die "Augsburger Allgemeine" unter Berufung auf CSU-Kreise berichtet, enthält der "Masterplan Migration" von Bundesinnenminister Seehofer weitere Punkte, die für Debatten sorgen dürften. Demnach will Seehofer Geldzahlungen an Flüchtlinge künftig einschränken und nahezu komplett auf Sachleistungen umstellen. Außerdem sieht das Konzept vor, den Zeitraum, in dem Asylbewerber nur einen Grundbedarf erstattet bekommen, bevor sie Leistungen auf dem Niveau der Sozialhilfe erhalten, von 15 auf 36 Monate zu verlängern.

