Die Anerkennungsquoten für Asylsuchende unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland.

Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe berichten, geht das aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Jelpke hervor. So lag bei Flüchtlingen aus dem Irak die Schutzquote in Berlin bei etwa 50 Prozent, während sie in Bremen mehr als 96 Prozent betrug. Auch bei Antragstellern aus dem Iran oder aus Afghanistan gab es erhebliche Unterschiede. Jeplke kritisierte, es dürfe nicht sein, dass Flüchtlinge in manchen Ländern nur halb so große Chancen auf einen Schutzstatus haben wie anderswo.