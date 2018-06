Bundesjustizministerin Barley hat die höheren Instanzen deutscher Gerichte aufgefordert, in Asylfragen wegweisende Leiturteile zu fällen.

Die SPD-Politikerin sagte der "Augsburger Allgemeinen", wenn bestimmte, typische Fälle von einer höheren Instanz beurteilt würden, entstehe mehr Rechtssicherheit für eine Vielzahl gleich gelagerter Fälle. So könnten Asylverfahren insgesamt beschleunigt werden. Barley bezeichnete es allerdings als problematisch, so zu tun, als stehe es bestimmten Menschen nicht zu, gegen einen Verwaltungsakt rechtlich vorzugehen. Der Klageweg sei Teil des Rechtsstaates.



Nach Informationen der "Passauer Neuen Presse" ist die Zahl der in Deutschland gestellten Asylanträge im Mai gestiegen - auf rund 23.000 gewesen. Das seien etwa 10.000 mehr als im Februar, März und April, heißt es unter Berufung auf das Bundesinnenministerium. Rund 18.000 Anträge wurden demnach in diesem Jahr von Menschen gestellt, die schon in einem anderen EU-Land registriert waren. Nach den geltenden EU-Regeln müssten sie dort das Asylverfahren durchlaufen.

