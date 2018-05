Die Unionsfraktion im Deutschen Bundestag will nochmals versuchen, weitere Länder zu sicheren Herkunftsstaaten erklären zu lassen.

Der innenpolitische Sprecher Middelberg sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", man werde die drei Maghreb-Staaten Tunesien, Algerien und Marokko sowie Georgien vorschlagen. Für die Maghreb-Länder gab es in der vergangenen Legislaturperiode bereits einen Vorstoß der Bundesregierung. Die Initiative scheiterte im Bundesrat am Widerstand aus Ländern, in denen Grünen und Linkspartei an der Regierung beteiligt waren.



Middelberg zeigte sich optimistisch, dass das Vorhaben dieses Mal auf Zustimmung stößt. Asylverfahren aus den betroffenen vier Ländern endeten fast immer mit einer Ablehnung, betonte der CDU-Politiker.



Wird ein Land zu einem sicheren Herkunftsstaat erklärt, lassen sich das Asylverfahren und die Abschiebung beschleunigen.

