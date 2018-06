Der Grünen-Vorsitzende Habeck hat schnellere Gerichtsentscheidungen in Asylverfahren gefordert.

Die könne man einerseits mit mehr Personal gewährleisten, sagte Habeck der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Zudem hält der Grünen-Politiker es für sinnvoll, in die Verfahren eine zweite Instanz einzuziehen, die Grundsatzentscheidungen treffen solle. Als Beispiel nannte er die Frage, ob eine drohende Rekrutierung in eine Armee ein Abschiebehindernis darstelle. Zwischen Asylbescheid und abschließendem Urteil vergehe oft eine lange Zeit, erläuterte der Politiker. In diesem Zusammenhang bezog sich Habeck auf den Mord an der 14-jährigen Susanna aus Mainz. Der Asylfall des Tatverdächtigen war eineinhalb Jahre vor Gericht anhängig, betonte Habeck.



Der mutmaßliche Täter wurde gestern Abend aus dem Irak nach Frankfurt am Main geflogen. Heute soll er der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Wiesbaden vorgeführt werden.

