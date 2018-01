Vor dem griechischen Parlament in Athen ist es am Abend zu Ausschreitungen gekommen.

Nach Fernsehberichten löste sich eine Gruppe von rund 100 Linksradikalen aus einer friedlichen Kundgebung heraus und warf Steine und Farbbeutel auf Polizisten. Diese setzten daraufhin Tränengas und Blendgranaten ein. Die Demonstranten protestierten gegen ein neues Gesetzespaket, mit dem das Streikrecht eingeschränkt werden soll. Über die Novelle will das Parlament noch am Abend abstimmen. Ein Generalstreik hat das öffentliche Leben in Griechenland derzeit weitgehend lahmgelegt.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.