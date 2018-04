Der Streit um das Geld für die Interessenvertretung Athleten Deutschland e.V. ist noch nicht beigelegt.

Die sportpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Bundestag, Dassler, sagte im Deutschlandfunk, sie plädiere dafür, Bundesmittel direkt an den Verein auszuzahlen, damit die Athleten stark ihre Interessen vertreten könnten. Die Sportler, die ständig im Training seien und deshalb unendlich wenig Zeit hätten, bräuchten eine professionelle Vertretung, um mit einer kraftvollen und unabhängigen Stimme zu sprechen, betonte Dassler. Besonders wichtig sei dies bei Themen wie Doping, Missbrauch und sexualisierte Gewalt.



Im Haushaltsentwurf des Bundesinnenministeriums, das auch für den Sport zuständig ist, sind 225.000 Euro vorgesehen. In dem Streit geht es darum, ob diese Mittel an den neugegründeten Verein der Athleten gezahlt werden oder an den Deutschen Olympischen Sportbund DOSB. In diesem Fall fürchtet der Athletenverein um seine Unabhängigkeit. Auch die Vorsitzende des Sportausschusses, die SPD-Politikerin Freitag, hat sich für eine direkte Auszahlung ausgesprochen.

