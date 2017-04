Ein südkoreanischer Frachter mit 24 Menschen an Bord ist vermutlich im Süd-Atlantik gesunken.

Ölflecken an einer Stelle rund 3.700 Kilometer vor Uruguay wiesen darauf hin, dass die "Stellar Daisy" Schiffbruch erlitten habe, hieß es in einer Mitteilung der Marine des südamerikanischen Landes. Der Frachter hatte am Freitag einen Notruf abgesetzt. Die 322 Meter lange "Stellar Daisy" war von einem brasilianischen Hafen ausgelaufen.