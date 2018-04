Der Iran schließt Neuverhandlungen über das Atomabkommen aus. Präsident Rohani sagte Frankreichs Staatschef Macron in einem Telefonat, die Vereinbarung von 2015 sei in keiner Weise verhandelbar. US-Außenminister Pompeo hatte bei seinen Antrittsbesuchen in Saudi-Arabien und Israel erklärt, die Vereinbarung mit dem Iran müsse geändert oder gekündigt werden.

Nach Angaben des Präsidialamtes in Teheran wird der Iran keine Beschränkungen akzeptieren, die über die bisherigen Zusagen hinaus gehen. Zugleich sagte Rohani demnach, der Iran wäre zu separaten Gesprächen über die Lage in Nahost bereit, insbesondere über die Stabilität und Sicherheit der Region, vor allem über den Kampf gegen den Terrorismus.



Die USA stellen das Atomabkommen mit dem Iran in Frage. Außenminister Pompeo warf Teheran vor, nicht ausreichend zu kooperieren. Pompeo erhielt sowohl von der saudischen Führung als auch von der israelischen Regierung Unterstützung für sein Vorhaben. Beide Länder zählen zu engen Verbündeten der USA und stehen dem Iran feindlich gegenüber.



Bundeskanzlerin Merkel hatte zuvor zu dem Thema mit Macron und der britischen Premierministerin May telefoniert. Nach den Worten von Regierungssprecher Seibert sprachen sich alle drei Politiker für den Verbleib der USA in dem Atomabkommen aus.

