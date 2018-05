US-Präsident Trump gibt heute seine Entscheidung zum Atomabkommen mit dem Iran bekannt. Dies teilte Trump per Twitter mit. Hinweise darauf, wie seine Entscheidung aussieht, gab er nicht. Er hat das Abkommen mehrfach kritisiert und mit seiner Aufkündigung gedroht.

Trump hätte noch bis kommenden Samstag Zeit für seinen Beschluss gehabt. Bis dahin muss er darüber entscheiden, ob die Sanktionen gegen den Iran noch einmal ausgesetzt werden. Dazu sind die USA im Rahmen des Atomabkommens verpflichtet. Im Gegenzug verpflichtet sich der Iran, auf einen Großteil seiner Urananreicherung zu verzichten. Sollten die Sanktionen wieder aufgenommen werden, dürfte das das Ende des Vertrages bedeuten.



Trump will erreichen, dass der Iran sein Atomprogramm auch nach dem Ende der Laufzeit 2025 einschränkt. Zudem bemängelt er die Bedingungen, unter denen die iranischen Atomanlagen kontrolliert werden und dass das Raketenprogramm der Islamischen Republik unzureichend in dem Vertrag eingebunden ist. Die Europäische Union will das Abkommen retten. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte erklärt, ohne das Abkommen wäre die Welt weniger sicher.



Der Iran warnte die USA vor einer Aufkündigung der Vereinbarung und drohte mit nicht näher ausgeführten Gegenmaßnahmen. Die USA begingen damit einen Fehler, sagte Präsident Hassan Ruhani. Sein Land werde Widerstand leisten gegen Versuche der USA, den iranischen Einfluss in der Nahost-Region zu begrenzen.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.