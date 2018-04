Russland und Frankreich haben sich hinter das Atomabkommen mit dem Iran gestellt.

Der Kreml teilte mit, die Präsidenten Putin und Macron seien sich über die Notwendigkeit einig gewesen, die Vereinbarung zu erhalten und vollständig umzusetzen. Das Telefonat sei auf die Initiative Macrons zurückgegangen. Zuvor hatte der französische Staatschef mit dem iranischen Präsidenten Rohani gesprochen. Dieser schloss Neuverhandlungen über das Atomabkommen mit dem Westen aus. Er sagte in dem Telefonat, sein Land werde keine Beschränkungen akzeptieren, die über die bisherigen Zusicherungen hinausgingen. US-Außenminister Pompeo hatte am Wochenende bei seinen Antrittsbesuchen in Saudi-Arabien und Israel Änderungen an der Vereinbarung verlangt und erklärt, anderenfalls werde Washington aus dem Abkommen aussteigen.

