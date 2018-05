Der iranische Präsident Ruhani hat die Menschen im Land auf die möglichen Folgen eines Ausstiegs der USA aus dem Atomabkommen vorbereitet.

Er sagte in Teheran, in den ersten Monaten könne es einige Schwierigkeiten geben. Aber das werde der Iran überstehen. Ruhani betonte, die Regierung suche weiter ein konstruktives Verhältnis zu anderen Ländern.



US-Präsident Trump will am Abend seine Entscheidung zum Atomabkommen mit dem Iran verkünden. Er hatte das Abkommen zuletzt mehrfach kritisiert und mit seiner Aufkündigung gedroht. Der Präsident muss darüber entscheiden, ob die USA die Sanktionen gegen den Iran weiter aussetzen. Dazu ist das Land im Rahmen des Atomabkommens verpflichtet. Im Gegenzug verzichtet der Iran auf einen Großteil seiner Urananreicherung.

