Nach dem Rückzug der USA aus dem Atom-Abkommen mit dem Iran wollen die übrigen Unterzeichner an der Vereinbarung festhalten.

Bundeskanzlerin Merkel sagte in Berlin, Deutschland, Frankreich und Großbritannien seien sich einig, dass man sich dem Abkommen weiter verpflichtet fühle. Es müsse aber über eine Erweiterung des Abkommens gesprochen werden. Bundespräsident Steinmeier erklärte, der Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran könne zu einer Destabilisierung im Nahen Osten beitragen. Neben den Europäern bekräftigten auch China und Russland, an dem Atomvertrag festhalten zu wollen.



Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ajatollah Chamenei, forderte von Europa "solide Garantien". Andernfalls werde sein Land die Vereinbarung ebenfalls verlassen.



Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde erfüllt der Iran seine Verpflichtungen aus dem Abkommen. Generaldirektor Amano erklärte in Wien, seine Behörde könne das bis zum jetzigen Zeitpunkt bestätigen. Der Iran stehe unter den strengsten Kontrollen der Welt.



Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag riet deutschen Unternehmen indes von neuen Geschäften mit dem Iran ab. Die Situation sei viel zu unsicher, man brauche zunächst Klarheit, sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Treier im Deutschlandfunk. Für bereits abgeschlossene Geschäfte brauche man die Unterstützung der Politik, betonte Treier.



Der neue US-Botschafter Grenell hatte die deutsche Wirtschaft gestern über Twitter aufgefordert, sich umgehend aus dem Iran zurückzuziehen. Der Siemens-Konzern erklärte, man werde Folgen der US-Entscheidung für das eigene Geschäft prüfen. Der Verband der Automobilindustrie forderte die Europäische Union auf, klar Position zu beziehen und dabei auch die Wirtschaftspolitik zu berücksichtigen.



Kritik an Grenells Forderung übte auch die SPD-Vorsitzende Nahles. Sie sagte, der US-Botschafter scheine Nachhilfe in Diplomatie zu benötigen.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.