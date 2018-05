Nach dem Rückzug der USA aus dem Atomvertrag mit dem Iran ist die Zukunft des Abkommens ungewiss.

Die übrigen Unterzeichner bekräftigten ihren Willen, daran festzuhalten. Zu ihnen zählen Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Bundeskanzlerin Merkel sagte in Berlin, es müsse aber auch über eine Erweiterung des Vertrags gesprochen werden.



Der französische Präsident Macron erklärte nach einem Telefonat mit seinem iranischen Kollegen Rohani, man sei sich einig, dass das Abkommen der Stabilität im Nahen Osten diene. Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ajatollah Chamenei, forderte von Europa "solide Garantien". Andernfalls werde sein Land die Vereinbarung ebenfalls verlassen.



EU-Kommissionspräsident Juncker sagte, die Entscheidung von US-Präsident Trump, aus dem Abkommen auszusteigen, hätte so nicht getroffen werden dürfen. Sie habe die EU und die Vereinigten Staaten in eine "echte diplomatische Krise" gestürzt.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.