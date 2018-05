Nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran fordert der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Bartsch, mehr Druck auf Washington.

Deutschland sollte sich keinesfalls an den Sanktionen gegen den Iran beteiligen, sagte Bartsch im Deutschlandfunk. Er erwarte hier klare Äußerungen von Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Maas. Bartsch riet der EU dazu, in dieser Frage auch mit Russland und China zusammenzuarbeiten.



Mit Blick auf die Spannungen mit Moskau sprach sich der Linkenpolitiker ebenfalls gegen Sanktionen aus. Damit könne man Russland nicht in die Knie zwingen. Der Weg laute Diplomatie, Diplomatie und nochmals Diplomatie.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.