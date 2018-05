Die Internationale Atomenergiebehörde sieht entgegen den Angaben Israels keine Hinweise auf Verstöße des Irans gegen das Nuklearabkommen mit dem Westen.

Die IAEA erklärte in Wien, es gebe keine glaubwürdigen Informationen über ein iranisches Atomprogramm nach 2009. Auch die EU-Außenbeauftragte Mogherini meinte, die israelischen Angaben wiesen nicht darauf hin, dass der Vertrag gebrochen worden sei. Das französische Außenministerium erklärte, die neuen Informationen könnten darauf hindeuten, dass man längerfristige Zusagen des Irans brauche. US-Außenminister Pompeo nannte die israelischen Angaben über ein heimliches iranisches Atomprogramm glaubhaft. Die iranische Regierung sprach dagegen von israelischer Propaganda. Es handele sich um alte und längst widerlegte Vorwürfe.



US-Präsident Donald Trump muss bis zum 12. Mai entscheiden, ob er neue Sanktionen gegen den Iran verhängen und damit faktisch das internationale Atomabkommen kippen will. Die EU und Russland wollen an dem Vertrag festhalten.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.