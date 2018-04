Der Iran hat angedroht, bei einem Ausstieg der USA aus dem 2015 geschlossenen internationalen Atomabkommen die Urananreicherung wiederaufzunehmen.

Zudem würde man weitere drastische Maßnahmen in Erwägung ziehen, sagte der iranische Außenminister Sarif in New York. Die europäischen Partner mahnte er, US-Präsident Trump zum Verbleib im Abkommen zu bewegen. Sarif versicherte, dass der Iran weiterhin nicht nach einer Atombombe strebe.



Trump will das Atomabkommen aufkündigen, wenn nicht bis zum 12. Mai neue Einschränkungen für das iranische Raketenprogramm vereinbart werden. Der Iran hat bislang jegliche Nachverhandlungen abgelehnt.



Im Abkommen hatte sich der Iran 2015 dazu verpflichtet, seine Urananreicherung drastisch herunterzufahren und verschärfte internationale Kontrollen zuzulassen. Im Gegenzug wurden die wegen des iranischen Atomprogramms verhängten Sanktionen schrittweise aufgehoben. Die Anreicherung von Uran ist eine wichtige Voraussetzung für die Herstellung von Atomwaffen.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.