Der Iran hält es für falsch, das Internationale Atomabkommen nachzuverhandeln.

Präsident Rohani sagte in Täbris im Norden des Landes, die USA und Frankreich sollten zunächst einmal erklären, was sie in den vergangenen zwei Jahren für die Umsetzung des bestehenden Abkommens von 2015 getan hätten. Rohani bezieht sich auf das jüngste Treffen von Frankreichs Staatspräsident Macron mit US-Präsident Trump. Beide hatten eine neue Vereinbarung mit dem Iran ins Gespräch gebracht. Trump hat das bisherige Abkommen wiederholt als schlechtesten Deal aller Zeiten bezeichnet. Kritik an der franko-amerikanischen Initiative kam auch aus Russland. Kreml-Sprecher Peskow nannte die Vereinbarung von 2015 alternativlos. Auch die EU-Außenbeauftragte Mogherini betonte, es gebe bereits ein Abkommen, was funktioniere und erhalten werden müsse.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.