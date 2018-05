Der Iran hat die EU aufgefordert, das Atomabkommen auch nach dem Ausstieg der USA aufrechtzuerhalten.

Die Europäische Union habe dafür eine Frist von 60 Tagen, berichtet das Internetportal des iranischen Parlaments unter Berufung auf den stellvertretenden Außenminister Araghchi. Die Außenminister der europäischen Unterzeichnerstaaten treffen sich morgen mit ihrem iranischen Kollegen in Brüssel.



Der luxemburgische Außenminister Asselborn übte scharfe Kritik an US-Präsident Trump. Asselborn sagte im Deutschlandfunk, das Atomabkommen sei kein Vertrag allein zwischen den USA und Iran. Man müsse in den kommenden Tagen deutlich machen, dass Europa, aber auch Russland und China das Abkommen erhalten wollten. Europa mit seinen 500 Millionen Bürgern gehöre zu den stärksten Wirtschaftsmächten der Welt. Die EU dürfe kein Zwerg in der Politik sein, betonte Asselborn.



Der chinesische Außenminsiter Wang Yi kündigte an, sein Land wolle gemeinsam mit dem Iran nach einer Lösung in dem Streit suchen. China wolle eine faire Haltung einehmen und weiter daran arbeiten, den Vertrag aufrechtzuerhalten, sagte Wang bei einem Treffen mit dem iranischen Außenminister Sarif in Peking. Dieser wird heute in Moskau erwartet.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.