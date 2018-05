Nach den Wiener Beratungen über die Zukunft des Atomabkommens mit den Iran hat sich Teheran positiv geäußert.

Vizeaußenminister Aragchi erklärt, nach dem Ausstieg der USA aus dem Vertrag hätten die verbliebenen Unterzeichner versichert, dass sie an der Vereinbarung festhalten wollten. Zudem hätten sie deutlich gemacht, dass der Iran seine Verpflichtungen erfüllt habe.



In Wien hatte die sogenannte gemeinsame Kommission erstmals ohne die USA getagt. Die anderen Partner China, Russland, Großbritannien, Frankreich und Deutschland wollen an dem Abkommen festhalten. Der Iran macht seinen Verbleib davon abhängig, ob die Wirtschaftsbeziehungen trotz der US-Drohung mit Sanktionen aufrechterhalten werden können.

