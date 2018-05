Der iranische Außenminister Sarif hat sich in Brüssel mit der EU-Außenbeauftragten Mogherini getroffen, um über das Fortbestehen des Atomabkommens zu beraten.

Am Abend wird er dann auch mit den Außenministern Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens sprechen. Sarif zeigte sich nach dem Treffen mit Mogherini zufrieden. Man sei auf dem richtigen Weg. Die Rechte Irans müssten gewahrt werden, was auch immer entschieden werde.



Grund für die Gespräche ist der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Die europäischen Unterzeichner-Staaten wollen dagegen daran festhalten. Teheran hatte der Europäischen Union am Sonntag eine Frist von 60 Tagen gesetzt, um die Umsetzung des Abkommens auch ohne die USA zu garantieren.

