Der iranische Außenminister Sarif hat sich zuversichtlich gezeigt, dass das Atomabkommen mit seinem Land auch nach dem Ausstieg der USA erhalten werden kann.

Die Gespräche mit den europäischen Unterzeichnerstaaten seien auf einem guten Weg, sagte Sarif nach einem Treffen mit der EU-Außenbeauftragten Mogherini in Brüssel. Er betonte aber auch, dass die Rechte des Irans unbedingt gewahrt und garantiert werden müssten.



Am Abend werden Sarif und Mogherini mit den Außenministern Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens sprechen. Die europäischen Unterzeichner-Staaten hatten signalisiert, an dem Atomabkommen festhalten zu wollen. Teheran hatte der Europäischen Union am Sonntag eine Frist von 60 Tagen gesetzt, um die Umsetzung des Abkommens auch ohne die USA zu gewährleisten.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.