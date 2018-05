Der iranische Präsident Rohani hat die USA davor gewarnt, aus dem internationalen Atomabkommen auszusteigen.

Washington würde eine solche Entscheidung bereuen, sagte er in einer Rede in der nordost-iranischen Stadt Sabsewar. Einzelheiten nannte er nicht. Rohani betonte, US-Präsident Trump werde den Vertrag entweder ablehnen oder weiterhin sabotieren. Daher sei es für sein Land wichtiger, ob sich die Europäer von Trump distanzierten oder nicht.



Der US-Präsident will bis zum 12. Mai darüber entscheiden, ob die USA das Abkommen von 2015 weiter mittragen. Der Iran verpflichtete sich darin, für mindestens ein Jahrzehnt sein Nuklearprogramm drastisch zu beschränken, um keine Atomwaffen bauen zu können. Im Gegenzug wurde eine Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Westen in Aussicht gestellt.

