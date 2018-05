Die Anschuldigungen des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu gegen den Iran stoßen auch in Israel selbst auf Widerspruch.

Der frühere Leiter der israelischen Atomenergie-Kommission, Eilam, sagte der Deutschen Presse-Agentur, Netanjahu habe keine Beweise für Verstöße des Iran gegen das Nuklearabkommen von 2015 vorgelegt. Was der Ministerpräsident präsentiert habe, sei Geschichte. Auch die Internationale Atomenergiebehörde und die EU-Außenbeauftragte Mogherini erklärten, es gebe keine Beweise für einen Vertragsbruch durch den Iran. Netanjahu bekräftigte dagegen im US-Sender CNN seine Vorwürfe, wonach der Iran geheime Pläne für ein umfangreiches Atomwaffenprogramm habe. Zugleich sagte der Regierungschef, sein Land strebe keinen militärischen Konflikt mit dem Iran an.



Die Regierung in Teheran hatte Netanjahus Angaben gestern als Propaganda zurückgewiesen. Die US-Regierung hält sie dagegen für glaubhaft.

