Bundesaußenminister Maas ist zuversichtlich, dass der Iran das Atomabkommen aufrechterhält.

Der SPD-Politiker sagte im ZDF, die Islamische Republik brauche eine wirtschaftliche Perspektive. Er gehe davon aus, dass auch der Iran ein Interesse daran habe, dass der Atomvertrag bestehen bleibe.



Maas und die Außenminister Frankreichs, Großbritanniens und des Irans wollen am Dienstag gemeinsam mit der EU-Außenbeauftragten Mogherini beraten. Die USA haben das Atomabkommen aufgekündigt und streben neue Sanktionen gegen den Iran an. Außerdem drohen sie allen Firmen Strafen an, die mit der Islamischen Republik Geschäfte machen.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.