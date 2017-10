Bundesaußenminister Gabriel will angesichts des verschärften Kurses von US-Präsident Trump im Umgang mit dem Iran neue Sanktionen gegen Teheran verhindern.

Es gehe nun darum, dem US-Kongress zu signalisieren, dass dieser sich nicht auf ein innenpolitisches Spiel einlassen solle, sagte Gabriel im Deutschlandfunk. Der SPD-Politiker betonte, dass es jetzt nichts bringe, "starke Sprüche" zu machen. Eine andere Möglichkeit, als mit den USA zu reden, gebe es nicht.



Trump hatte gestern seine Kritik an dem Atomabkommen mit dem Iran erneuert und den Kongress aufgefordert, über neue Sanktionen gegen Teheran zu entscheiden. Gabriel unterstrich, dass Deutschland, Frankreich und die gesamte EU weiter zu dem Abkommen stünden. Schließlich habe der Iran ein starkes Argument in der Hand, da die Internationale Atomenergie-Behörde bestätigt habe, dass der Vertrag eingehalten werde. Gabriel prognostizierte, dass im Fall neuer US-Sanktionen die Hardliner in Teheran die Oberhand gewinnen würden.