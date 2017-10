Bundesaußenminister Gabriel hat angesichts der harten Haltung von US-Präsident Trump gegenüber dem Iran vor einer "Kriegsgefahr in relativer Nähe zu Europa" gewarnt.

Trump habe mit seiner Erklärung ein schwieriges und gefährliches Signal gesetzt, sagte Gabriel im Deutschlandfunk. Ein Scheitern des Atomabkommens bedeute einen Rückfall und könne die Entwicklung von Nuklearwaffen im Iran zur Folge haben. Gabriel fügte hinzu, natürlich sei die Rolle des Iran in der gesamten Region hochproblematisch. Dies habe man aber nicht zum Gegenstand des Atomabkommens mit Teheran machen können.



Der US-Präsident hatte gestern seine Kritik an dem Abkommen erneuert und dem Iran Verstöße dagegen vorgeworfen. Zudem rief er den Kongress auf, über eine Wiedereinführung von Strafmaßnahmen gegen Teheran zu entscheiden. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Amano, versicherte, der Iran unterliege strengsten Kontrollen und halte sich an das Abkommen.