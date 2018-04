US-Präsident Trump und Frankreichs Staatspräsident Macron haben nach ihrem Treffen in Washington bekräftigt, gegen Atomwaffen vorzugehen. Macron sagte, Trump und er teilten zwar grundsätzlich nicht die gleiche Ansicht über das Atomabkommen mit dem Iran. Er könne aber die Kritik des US-Präsidenten nachvollziehen und wolle mit ihm gemeinsam daran arbeiten, ein neues und besseres Abkommen auszuhandeln.

Es müsse verhindert werden, dass der Iran in den nächsten Jahren Atomwaffen und ballistische Raketen entwickeln könne. Das Bedrohungspotential, das von dem Land ausgehe, müsse eingedämmt werden. Einen gemeinsamen Rahmen zu finden, auch mit den Führern des Irans, sei die einzige Möglichkeit, Sicherheit und Stabilität zu garantieren. Macron ergänzte, er wolle nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen und gegen die Haltung des Volkes unilateral agieren - dies sei nach hinten losgegangen.



Trump hatte das derzeit geltende Atomabkommen mit dem Iran mehrfach kritisiert. Er zeigte sich aber bereit, mit Macron über einen möglichen Verbleib der USA in dem Abkommen zu sprechen. Der US-Präsident kritisierte vor allem, dass es keine Regelungen zur Begrenzung des iranischen Raketenprogramms enthalte. Außerdem gehe der Vertrag nicht darauf ein, dass sich der Iran in regionale Konflikte einmische, beispielsweise im Jemen und in Syrien.



Der iranische Außenminister Sarif sagte der Nachrichtenagentur AP, sollten sich die USA aus dem Atomabkommen zurückziehen, werde Teheran dies

wahrscheinlich ebenfalls tun. Sein Land sei dann nicht länger an die internationalen Verpflichtungen gebunden. Man könne damit die Urananreicherung wieder über die Grenzen dessen hinaus aufnehmen, was der Vertrag aus dem Jahr 2015 erlaube.



Trump äußerte sich nach dem Treffen mit Macron zuversichtlich, schnell mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un ins Gespräch zu kommen. Kim sei sehr offen und ehrenhaft. Vielleicht werde es ganz wunderbar und vielleicht auch nicht, so der US-Präsident wörtlich. Er unterstrich erneut seine Absicht, das Treffen mit Kim zu beenden, falls es hinter seinen Erwartungen zurückbleibe.



Trump besteht nach eigenem Bekunden auf einen fairen und vernünftigen Austausch mit dem nordkoreanischen Staatschef. Als Ziel des Gesprächs formulierte der US-Präsident, dass Nordkorea seine Atomwaffen abschaffen müsse. 25 Jahre lang sei auf diplomatischem Wege nichts passiert in der Kommunikation mit Nordkorea - erst seine Präsidentschaft habe es möglich gemacht, dass es Gespräche gebe. Dies sei jetzt eine sehr positive Entwicklung für die koreanische Halbinsel, für Japan und die ganze Welt. Er setze auch auf weitere Entspannung durch Gespräche mit China: "Ich spiele da die Handelskarte", sagte Trump - und China wisse das auch.

