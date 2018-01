Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben die USA aufgefordert, am Atomabkommen mit dem Iran festzuhalten.

Beim Treffen mit dem iranischen Außenminister Sarif in Brüssel sagte der deutsche Außenminister Gabriel, die Vereinbarung belege, dass die Weiterverbreitung von Nuklearwaffen mit diplomatischen Mitteln verhindert werden könne. Der französische Außenminister Le Drian betonte, es gebe keine Alternative zu dem Abkommen.



Die US-Regierung muss in den kommenden Tagen entscheiden, ob die Sanktionen gegen den Iran, die im Zuge des Atomabkommens ausgesetzt wurden, außer Kraft bleiben. Die EU-Außenbeauftragte Mogherini bekräftigte, die Europäische Union werde trotz der Kritik von Präsident Trump an dem Pakt festhalten.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.