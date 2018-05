Im Bemühen um die Rettung des Atomabkommens mit dem Iran reaktiviert die Europäische Union eine ältere Verordnung zur Abwehr von US-Sanktionen gegen Unternehmen.

Kommissionspräsident Juncker sagte auf einem EU-Spitzentreffen in der bulgarischen Hauptstadt Sofia, das sogenannte "Blocking Statute" werde morgen auf den Weg gebracht. Die Verordnung aus dem Jahr 1996 verbietet es europäischen Unternehmen unter Strafe, sich an die US-Sanktionen gegen den Iran zu halten. Gleichzeitig sichert es den Firmen eine Entschädigung für eventuelle finanzielle Verluste zu.



Die USA hatten kürzlich angekündigt, die Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft zu setzen, und waren damit aus dem Atomabkommen ausgestiegen. Firmen, die mit dem Iran weiter Geschäfte machen, droht damit der Verlust ihrer US-Unternehmungen.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.