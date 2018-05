Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, hat die Bundesregierung aufgefordert, sich für ein Spitzentreffen zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran einzusetzen.

Dabei müsse es darum gehen, zu retten, was noch zu retten sei, sagte Ischinger im ARD-Fernsehen. Seinen Angaben zufolge sollten an einer solchen Runde neben Deutschland die USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich und

die EU teilnehmen. - US-Präsident Trump hat wiederholt damit gedroht, das Atomabkommen mit dem Iran aufzukündigen. Bis zum 12. Mai will er darüber entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.