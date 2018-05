Kurz vor der angekündigten Entscheidung zur Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran hat Frankreichs Präsident Macron mit seinem US-Kollegen Trump telefoniert.

Nach Angaben des Präsidialamtes in Paris berieten die beiden Staatschefs über die Lage im Mittleren Osten. Dabei dürfte auch das Atom-Abkommen zur Sprache gekommen sein. Die "New York Times" berichtet, Trump habe erklärt, er wolle den Rückzug aus dem Vertrag ankündigen und alle Sanktionen wieder einführen. Sowohl der Élysée-Palast als auch das Weiße Haus dementierten diesen Bericht.



Trump will heute um 20 Uhr bekannt geben, wie sein Land zu der internationalen Vereinbarung steht. Die Europäische Union hatte bereits erklärt, an dem Atomabkommen festzuhalten. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, Deutschland werde das Abkommen solange umsetzen, wie sich Teheran an seine Verpflichtungen halte.



Ziele des Atomabkommens 2015



Das Atomabkommen war 2015 von den USA, Russland, Frankreich, Großbritannien, China und Deutschland mit dem Iran geschlossen worden. Es sollte verhindern, dass Teheran die Fähigkeiten zur Entwicklung von Atomwaffen erlangt. Teheran stimmte einer Beschränkung seines Nuklearprogramms zu und willigte zudem in Kontrollen der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ein. Im Gegenzug wurden die meisten amerikanischen und internationalen Wirtschaftssanktionen gegen den Iran aufgehoben.



Trump hat den unter seinem Vorgänger Obama ausgehandelten Vertrag wiederholt als völlig unzulänglich und als "schlechteste Vereinbarung aller Zeiten" kritisiert. Die an dem Abkommen beteiligten europäischen Staaten sowie China und Russland mahnten, an dem Vertrag festzuhalten. Macron sprach sich bei einem Besuch in Washington Ende April für ein ergänzendes Abkommen aus, um den Sorgen der USA Rechnung zu tragen. Der iranische Staatschef Ruhani warnte die USA, sie würden einen Rückzug aus der Vereinbarung bereuen. Konkret wurde er nicht.



IAEA sieht keinen Beleg für israelische Vorwürfe gegen Iran



Der israelische Ministerpräsident Netanjahu warf dem Iran Ende April vor, weiterhin den Bau von Atomwaffen zu betreiben und damit gegen das Abkommen zu verstoßen. Die Internationale Atomenergie-Behörde IAEA sieht dafür allerdings keine Belege. Sie hat auf ihrer Internetseite die Informationen zur Überwachung des Atomabkommens aufgelistet.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.