Bundeskanzlerin Merkel hält trotz der Bedenken aus Israel am Atomabkommen mit dem Iran fest.

Allerdings müsse man die Gespräche ausweiten, weil es Probleme mit dem iranischen Einfluss in Syrien, dem Raketenprogramm und der Frage gebe, was nach dem Ablaufen von Teilen des Atomprogramms geschehe, sagte Merkel in Berlin. Zugleich forderte sie Israel auf, der Internationalen Atomenergiebehörde rasch alle Informationen zur Verfügung zu stellen.



Aus dem chinesischen Außenministerium in Peking hieß es ebenfalls, alle Parteien sollten langfristig denken und die Vereinbarung mit dem Iran umsetzen.



Israels Ministerpräsident Netanjahu hatte zuletzt erklärt, ihm lägen Beweise dafür vor, dass der Iran weiterhin geheime Pläne für ein Atomwaffenprogramm verfolge.

