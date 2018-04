US-Präsident Trump und Frankreichs Staatspräsident Macron haben bei ihrem Treffen in Washington versucht, eine gemeinsame Linie gegenüber dem Iran zu finden. Macron sagte nach dem Gespräch, er sei offen für neue Übereinkünfte mit der iranischen Regierung - als Reaktion auf die Kritik Trumps am Atomabkommen.

Dieses neue Abkommen solle besser sein als das bisherige. Das Bedrohungspotential, das von dem Land ausgehe, müsse eingedämmt werden. Trump erklärte, dem Iran dürfe niemals erlaubt werden, Nuklearwaffen zu entwickeln. Das Atomabkommen hätte nie geschlossen werden dürfen. Der US-Präsident kritisierte vor allem, dass die Vereinbarung das iranische Raketenprogramm nicht begrenze.



Der iranische Außenminister Sarif sagte der Nachrichtenagentur AP, sollten sich die USA aus dem Atomabkommen zurückziehen, werde Teheran dies

wahrscheinlich ebenfalls tun. Sein Land sei dann nicht länger an die internationalen Verpflichtungen gebunden. Man könne damit die Urananreicherung wieder über die Grenzen dessen hinaus aufnehmen, was der Vertrag aus dem Jahr 2015 erlaube.



Zudem äußerte sich Trump bei dem Treffen mit Macron zuversichtlich, schnell mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un ins Gespräch zu kommen. Kim sei sehr offen und ehrenhaft. Als Ziel des Gesprächs formulierte der US-Präsident, dass Nordkorea seine Atomwaffen abschaffen müsse. 25 Jahre lang sei auf diplomatischem Wege nichts passiert in der Kommunikation mit Nordkorea - erst seine Regentschaft habe es möglich gemacht, dass man ins Gespräch komme.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.