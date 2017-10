Die russische Regierung hat mit scharfer Kritik auf den verschärften Kurs von US-Präsident Trump im Umgang mit dem Iran reagiert. Das Außenministerium in Moskau sprach von einer aggressive Rhetorik. Diese sei inakzeptabel.

Versuche, mit solchen Methoden Sicherheitsprobleme zu lösen, seien zum Scheitern verurteilt, hieß es weiter. Deutschland, Frankreich und Großbritannien veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung, in der sie die USA davor warnen, der Vereinbarung zu schaden. Der außenpolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Hardt, sagte im Deutschlandfunk, eine Abkehr vom Atomabkommen würde die Sicherheitslage in der Region bedrohen. Irans Präsident Rohani nannte Trumps Ansprache beleidigend. Sein Land werde aber am Vertrag festhalte, so lange die nationalen Sicherheitsinteressen gewährleistet blieben. Israel und Saudi-Arabien begrüßten Trumps Rede.



Trump will den Kongress über die Wiedereinsetzung von Sanktionen entscheiden lassen. Von einer sofortigen Vertragsaufkündigung, wie manche befürchtet hatten, sah er ab. Er begründete sein Vorgehen unter anderem mit Zweifeln an der Einhaltung des Atomabkommens durch Teheran.