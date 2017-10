Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Röttgen, hat vor massiven Folgen gewarnt, sollten die USA sich gegen das Atomabkommen mit dem Iran stellen.

Röttgen sagte im Deutschlandfunk (Audio), wenn das Abkommen aufgekündigt würde, würde die gesamte Region des Mittleren Ostens destabilisiert und ein tiefer Keil in die transatlantischen Beziehungen getrieben. Zudem würde die Nordkoreafrage nochmals erschwert, weil die USA durch einen Kurs der Selbstisolierung international an Glaubwürdigkeit verlieren würden. Das sei seiner Meinung nach "ziemlich viel Schaden auf einmal."



Der CDU-Politiker betonte, dass sich die anderen Vertragspartner, darunter auch Deutschland, an das Abkommen halten würden. Er plädierte auch darauf, andere Probleme wie die Syrien-Frage nicht mit dem Atom-Abkommen zu vermischen.



Die Einigung war 2015 noch unter der Obama-Administration ausgehandelt worden. US-Präsident Trump hat es immer wieder in Frage gestellt und erst gestern wieder von einem "sehr schlechten Abkommen" gesprochen.