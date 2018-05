Der Schriftsteller und Orientalist Navid Kermani hat vor den Folgen eines Endes des Atomabkommens mit dem Iran gewarnt.

Kermani sagte im Deutschlandfunk, die drohenden Sanktionen gefährdeten die jüngsten gesellschaftlichen Veränderungen im Iran. Das Abkommen sei 2015 als das erste sichtbare Zeichen einer Reformpolitik wahrgenommen worden, das auch gegen die Hardliner durchgesetzt worden sei. Es habe seitdem ein massiver Wandel in der Gesellschaft stattgefunden. Erstmals seit der Revolution wagten sich in Teheran Frauen ohne Kopftuch auf die Straße. Menschen, die sich für die Öffnung einsetzten, seien durch die Aufkündigung des Abkommens vor den Kopf gestoßen.



Wegen der schwachen Wirtschaftsentwicklung habe es in der Bevölkerung bereits seit einiger Zeit Skepsis an der Reformpolitik gegeben. Nun würden mit aller Wahrscheinlichkeit Hardliner, die das Abkommens stets kritisiert hatten, an die Macht kommen. Die eigentliche Gefahr sei aber nicht ein Wechsel an der Spitze des Landes, sondern ein drohender Krieg. Kermani bezweifelte dass der Druck der USA zu mehr Kompromissbereitschaft auf Seiten des Iran führen werde. Stattdessen drohe das Regime zu implodieren. Es bestehe die Gefahr, dass nach Afghanistan, Syrien, dem Irak und dem Jemen ein weiteres Land im Nahen Osten in Chaos und Gewalt versinke. Die Folgen müssten dann die Europäer in Form von Flüchtlingsströmen und Terrorismus tragen.



Mit Blick auf das Krisentreffen der Europäischen Union sagte Kermani, es sei bedenklich, dass sich Europa nicht einig werde und keine Führung übernehme.



Die Außenminister der europäischen Unterzeichnerstaaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien treffen sich morgen mit ihrem iranischen Kollegen in Brüssel.

