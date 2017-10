Im Streit um das Atomabkommen mit dem Iran will US-Präsident Trump einen härteren Kurs gegenüber Teheran einschlagen.

Die USA würden sich darauf konzentrieren, den destabilisierenden Einfluss der iranischen Führung und deren Unterstützung des Terrorismus zurückzudrängen, heißt es in einem Strategiepapier, das vom Weißen Haus veröffentlicht wurde. Das Atomabkommen müsse strikt durchgesetzt werden, die Internationale Atomenergiebehörde müsse ihr Recht zur Inspektion der iranischen Nuklearanlagen vollständig ausnutzen. Trump will am Abend eine Rede zu seiner Strategie gegenüber dem Iran halten. Möglicherweise wird er dabei ankündigen, den Atomvertrag nicht mehr wie eigentlich nötig zu bestätigen. Dann müsste sich der US-Kongress mit dem Thema befassen.



Der iranische Parlamentspräsident Laridschani erklärte, falls die USA aus dem Abkommen ausstiegen, wäre dieses am Ende. Das könne zu globalem Chaos führen, sagte er bei einem Besuch in Sankt Petersburg. Die Bundesregierung stellte sich erneut hinter die Vereinbarung. Das Abkommen sei ein wichtiges Instrument, um eine nukleare Bewaffnung des Iran zu verhindern, sagte Regierungssprecher Seibert.