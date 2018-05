Nach dem Rückzug der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran hat Präsident Trump das Land vor einem Neustart seines Atomprogramms gewarnt.

In diesem Fall drohten Teheran sehr ernste Konsequenzen, sagte er in Washington. Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ajatollah Chamenei, forderte von Europa "solide Garantien". Andernfalls werde sein Land die Vereinbarung ebenfalls verlassen. Die übrigen Unterzeichner des Vertrags bekräftigten ihren Willen, daran festzuhalten. Der französische Präsident Macron plädierte in einem Interview mit der ARD und der Deutschen Welle für eine Erweiterung des Abkommens, etwa um das Thema ballistische Raketen. Ähnlich äußerte sich Bundeskanzlerin Merkel.



Die Bundesregierung will sich nach den Worten von Bundesfinanzminister Scholz dafür einsetzen, etwaige Folgen des US-Rückzugs aus dem Atomabkommen für deutsche und europäische Firmen abzumildern. Das dürfte aus Sicht von Wirtschaftsexperten jedoch nicht so einfach werden. Der Geschäftsführer der deutsch-iranischen Handelskammer, Tockuss, verwies zum Beispiel auf Verträge des Flugzeugbauers Airbus mit dem Iran im Wert von rund 16 Milliarden Euro. Er sagte im Deutschlandfunk, bei dem Unternehmen stammten etwa zehn Prozent der Flugzeugkomponenten aus den USA; deshalb brauche auch der Konzern, obwohl er europäisch ist, für Verkäufe an den Iran die Genehmigung des US-Finanzministeriums.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.