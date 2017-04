Der Iran hält sich nach Einschätzung der US-Regierung an die Vereinbarungen zum Atomabkommen von 2015.

Damit könnten die Erleichterungen bei den Sankionen aufrechterhalten werden, erklärte Außenminister Tillerson in einem Brief an den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Ryan. Der Iran bleibe aber ein Staat, der den internationalen Terrorismus über viele Plattformen und Methoden fördere.



Die Regierung in Teheran hatte sich beim Atomabkommen von Wien verpflichtet, die Uran-Anreicherung zu beschränken und dies von der Internationalen Atomenergie-Behörde kontrollieren zu lassen. Im Gegenzug wurden einige Wirtschaftssanktionen aufgehoben. Präsident Trump nannte das unter seinem Vorgänger Obama geschlossene Abkommen den schlechtesten Deal, der je ausgehandelt wurde.