US-Präsident Trump lässt den Iran erneut für mehrere Monate von Sanktionen im Zusammenhang mit dem Internationalen Atomabkommen befreit.

Das gab das Weiße Haus in Washington in einer Mitteilung bekannt. Der US-Präsident muss in regelmäßigen Abständen darüber entscheiden, wie mit den Sanktionen gegen Teheran umgegangen wird, die im Zuge des Pakts ausgesetzt wurden. Gleichzeitig drohte Trump mit dem Ausstieg der USA, sollte der Vertrag nicht bis zum Frühling geändert werden. Die Europäer rief er hierbei zu einer härteren Gangart gegenüber Teheran auf.



Unabhängig davon verhängte das US-Finanzministerium weitere Sanktionen, die nicht mit dem Atomabkommen in Verbindung stehen. Sie richten sich gegen einzelne Firmen, Institutionen und Personen, darunter den Chef der iranischen Justiz, Laridschani. Dabei geht es nach Darstellung Washingtons um das iranische Raketenprogramm, eine Unterstützung und Finanzierung von internationalem Terrorismus und eine Verletzung von Menschenrechten.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.