Die Grünen haben die Lieferung von Brennelementen an die umstrittenen belgischen Atomkraftwerke Tihange und Doel kritisiert.

Der nordrhein-westfälische Umweltminister Remmel sagte im Deutschlandfunk, die Bundesregierung hätte diese Lieferung unterbinden müssen. Dafür gebe es durchaus die rechtliche Möglichkeit. Der Grünen-Politiker bezeichnete es als inkonsequent, einerseits in den Grenzregionen zu Belgien Jodtabletten an die Bevölkerung zu verteilen und andererseits Brennelemente an Kernkraftwerke zu liefern, die pannenanfällig seien.