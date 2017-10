US-Verteidigungsminister Mattis hat Nordkorea erneut davor gewarnt, Atomwaffen einzusetzen.

Er sagte in Seoul, ein solcher Angriff würde eine massive militärische Antwort nach sich ziehen. Zugleich betonte Mattis, eine diplomatische Lösung des Konflikts sei die bevorzugte Vorgehensweise.



Die Spannungen in der Region haben sich nach neuen Raketen- und Atomtests Nordkoreas in den vergangenen Monaten deutlich verschärft. US-Präsident Donald Trump hatte mehrfach mit Alleingängen im Konfklit mit Pjöngjang gedroht.