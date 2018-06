Im Atomkonflikt mit dem Iran hat Frankreichs Präsident Macron vor einer Eskalation gewarnt.

Nach einem Treffen mit dem israelischen Regierungschef Netanjahu in Paris rief er alle Beteiligten auf, sich um eine Stabilisierung der Lage zu bemühen. Zuvor hatte die Regierung in Teheran angekündigt, die Uran-Anreicherung auszuweiten. Dazu erklärte Macron, er sehe darin keinen Verstoß gegen das Atomabkommen von 2015. Ohne US-Präsident Trump zu erwähnen, fügte er hinzu, wer diese Vereinbarung aufkündige, ermutige die andere Seite nicht dazu, sie einzuhalten. - Netanjahu rief die internationale Gemeinschaft erneut auf, weiter Druck auf den Iran auszuüben und zu verhindern, dass das Land in den Besitz von Atomwaffen komme.

