Nach fast 34 Jahren Laufzeit wird Block B des Atomkraftwerks Gundremmingen heute abgeschaltet.

Wie ein Sprecher des Kraftwerks mitteilte, geht der Reaktor voraussichtlich am Nachmittag vom Netz. Die Betriebsgenehmigung für den schwäbischen Atommeiler endet mit dem Silvestertag 2017. Danach gibt es noch sieben Atomkraftwerke in Deutschland; im Dezember 2022 sollen die letzten abgeschaltet werden.



Das Ende des im März 1984 in Betrieb genommen Blocks B in Gundremmingen war im Atomausstiegsplan der Bundesregierung nach der Katastrophe im japanischen Fukushima 2011 festgelegt worden. Der Block C des Atomkraftwerks darf noch bis Ende 2021 weiterlaufen.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.