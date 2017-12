Nach fast 34 Jahren Laufzeit ist Block B des Atomkraftwerks Gundremmingen in Bayern heute engültig vom Netz genommen worden.

Wie ein Sprecher mitteilte, wurde der Reaktor am Mittag abgeschaltet. Damit sind in Deutschland jetzt nur noch sieben Atomkraftwerke in Betrieb. Auch sie sollen aber bis Ende 2022 nach und nach vom Netz genommen werden.



Die Bundesregierung hatte den Atomausstieg 2011 nach der Katastrophe im japanischen Fukushima beschlossen.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.