Das Bundesumweltministerium hat die Pläne Frankreichs begrüßt, mehrere Atomkraftwerke abzuschalten.

Staatssekretärin Schwarzelühr-Sutter sagte, vor allem auf das Ende der grenznahen Anlagen Fessenheim und Cattenom hofften viele Menschen schon jahrelang. Der französische Umweltmininster Hulot hatte die Abschaltung von bis zu 17 Atom-Reaktoren in Aussicht gestellt. Dies wäre nötig, um gesetzliche Vorgaben zu erfüllen, erklärte Hulot im Radiosender RTL. Der Anteil der Kernkraft an der Energieerzeugung in Frankreich beträgt 75 Prozent. Vor zwei Jahren hatte die damalige Regierung beschlossen, den Anteil bis zum Jahr 2025 auf 50 Prozent zu senken. Bisher gibt es aber nur für das umstrittene Atomkraftwerk Fessenheim einen Plan zur Schließung.