Frankreichs Europaministerin Loiseau lehnt eine rasche Stilllegung des französischen Atomkraftwerks Cattenom unweit der deutschen Grenze ab.

Cattenom sei nicht dazu geeignet, in naher Zukunft zu schließen, sagte die Ministerin in Paris bei der Vorstellung eines Berichts zur Entwicklung der deutsch-französischen Zusammenarbeit in der Grenzregion. Das Kraftwerk erfülle alle Sicherheitsgarantien. Cattenom ist seit 1986 am Netz. Das Kraftwerk gilt als besonders störanfällig. Das Saarland, Rheinland-Pfalz und das Großherzogtum Luxemburg streben eine Stilllegung der Anlage an.

